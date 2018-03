Южени Бушар отново даде всичко от себе си за Sports Illustrated Swimsuit (видео + галерия)

Канадската тенис красавица Южени Бушар вече официално се присъедини към „ветеранките” в изданието за бански костюми Sports Illustrated Swimsuit. Блондинката направи своята втора фотосесия в книжката за тази година, а дебютът й беше в миналогодишното издание. Този път в интервюто към снимките Джини говори за емоциите при второто заставане пред обектива, за Супербоул и за това кой тенисист би искала да види по бански. Ето и нейните откровения:

За втората фотосетия: "Определено беше по-лесно! Бях много по-малко нервна този път, казва блондинката. - Чувствах, че имам опит от първата ми поява в списанието, което ми помогна за втората. Това е повече от обикновени снимки, чувствах се напълно комфортно.”

За дебюта миналата година: „Нямах представа как ще изглеждат снимките, така че през нощта, преди да видя списанието, почти не спах от притеснение. Странно ми е да коментирам свои снимки по бикини, но мисля, че станаха доста добри. Особено една от тях, на която съм обърната с гръб към обектива. Тя ми е любима.”

За реакциите към фотосесиите й: "Не бях казала на никого, че ще се появя в SI Swimsuit, буквално трима души знаеха, че съм направила снимките. Така че първата реакция от моите приятели и семейство беше просто пълен шок! След това всички ме подкрепиха и оцениха снимките като страхотни. Разбрах, че мога да постигна и нещо извън тениса, а феновете ми буквално пощуряха.”

За позирането само по бикини: „В началото се чувствах доста скована, като нямах нищо по себе си. Но фотографите бяха толкова мили. Направиха всичко, за да ме успокоят, накараха ме да се почувствам непринудено. Дадоха ми увереност и след това цялата работа се превърна в забавление.”

Кого от колегите си би искала да види по бански? „Определено Рафа Надал, бих искала да добавя и Федерер. Кой не би искал да види двамата най-добри тенисисти на всички времена носещи... почти нищо?!"

