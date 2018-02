Тенис Григор се завърна с победа в Ротердам (видео) 14 февруари 2018 | 17:08 - Обновена 0 0 0 13 50







Днешната среща продължи час и 46 минути. Григор записа по-висок процент спечелени точки при първи сервис - 76 срещу 66 за японеца. Димитров регистрира много повече асове от своя опонент - 9:1, но и допусна повече двойни грешки - 4:0. Сугита извоюва само една точка за пробив, която и реализира. Нашето момче се възползва на два пъти при пет шанса да пробие съперника си. After missing his home event in Sofia because of a shoulder injury, Grigor #Dimitrov returns to action this week in Rotterdam- he opens on Wednesday against Yuichi #Sugita.



Preview >>> https://t.co/jChpDSZPiw pic.twitter.com/eqE6m0CIY3 — Live Tennis (@livetennis) February 14, 2018



Българинът започна стабилно и спечели откриващия гейм на 30 след отличен форхенд по диагонала. Още в следващия гейм Григор стигна до точка за пробив, но реши да бъде много агресивен и след дълго разиграване сбърка при опита си да вземе топката за форхенд по правата. След изравняването на резултата от Сугита последва бърз сервис гейм за Димитров и още по-скоростен отговор от страна на японеца, който спечели следващото си подаване на нула. Григор не закъсня с реакцията си и също петия гейм на нула. В шестия гейм Юичи показа истинска класа и брилянтна защита и логично стигна до успеха след плосък форхенд уинър по правата. Две непредизвикани грешки на Димитров за първи път го поставиха под напрежевие в собствения сервис гейм, в който той поведе с 40:0, но допусна съперникът му да скъси преднината до 40:30. Два пъти бекхендът предаде българина в разигравания, в които той диктуваше темпото, но въпреки това последната дума бе негова. В осмия гейм нямаше изненади и Сугита изравни за 4:4. В деветия Григор обърна резултата от 15:30 и принуди Сугита да сервира за оставане в първия сет. Следващият гейм се оказа ключов. Сугита на два пъти се измъкна от точка за пробив, но при третата си възможност Григор бе непоколебим и затвори тази част с 6:4. Така той си извоюва и правото да сервира пръв във втория сет. Grigor dimitrov beats yuichi sugita 6-4 7-6 in the 1st round of the Rotterdam open #dimitrov #victory #round1 #RotterdamOpen #ABNAMROWTT ( Andy astfalck ) pic.twitter.com/hGa8KyZ1xd — Phil (@tennis_phil) February 14, 2018



Втората част също започна отлично за Димитров, който дръпна с 40:0 и макар да направи двойна грешка, спечели подаването си - 1:0. Последва изравняване на резултата, а в третия гейм Юичи Сугита за пръв път в мача стигна до брейкбол. За съжаление, Григор направи двойна грешка в най-неподходящия момент и опонентът му осъществи пробив, за да поведе с 2:1. В следващия гейм японецът затвърди временното си надмощие и увеличи преднината си. В петия имаше сериозна опасност Григор да допусне нов пробив, но той съумя да обърне гейма от 15:30 и въпреки трудностите и непредизвиканите грешки, намали на 2:3. Следващият сервис гейм на японеца се превърна в битка на издръжливостта. Решителното разиграване беше при 30:30, когато двамата си размениха 23 удара. Сугита не само не се огъна, но показа характер и след успешно излизане на мрежата се поздрави с аванс от 4:2. Японецът задържа пробива до 5:4 и сервираше за сета. Азиатецът се прегъна в десетия гейм, в който Гришо успя да пробие. Димитров взе аванс от 0:30, японецът изравни, но след великолепен бекхенд по правата българинът си извоюва точка за пробив. Григор надделя и в 11-ия гейм, въпреки че японецът се бореше и стигна до 40:40 - 6:5 за българина. Сугита се пребори за тайбрек.



Тайбрекът започна с фалстарт за българина, който сервираше и загуби точка. Димитров набързо изравни резултата с агресивен ретур на втори сервис - 1:1. Гришо взе преднина от 4:2 след хубав форхенд по правата, матирал азиатеца. Гришо се пребори за 5:2 след много добра защита. Нашето момче обаче загуби следващите две точки, въпреки че сервираше - 5:4. Българинът изкова два мачбола след страхотен форхенд по правата. Тайбрекът завърши при 7:5 за Григор след грешка на японеца.



Мачът на Димитров с Крайнович е утре.

