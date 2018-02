ПьонгЧанг 2018 Шон Уайт - от идол до идиот само за няколко минути 14 февруари 2018 | 12:15 0 0 0 0 1



Congrats @shaunwhite - Now can you stop dragging our flag on the ground and stepping on it, please? Show some respect. pic.twitter.com/OjeeM7Melt — Nathan (@America4Israel) February 14, 2018 Хората в “Туитър” призоваха Шон Уайт да покаже по-голямо уважение към националния флаг, други определиха действието му като “не особено патриотично”. Той дори беше наречен “идиот” от една от сънародничките си.



Shaun White won gold in half pipe, then drags the flag on the ground. Killed the moment. — borisdblade (@bladez_edge) February 14, 2018 Уайт получи и подкрепа от някои от своите сънародници, които обърнаха внимание на това, че настъпването на флага не е било умишлено. Според други пък със сигурност той няма да повтори тази грешка отново.



Shaun White 12 years apart. #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/S1GCh0YeX6 — Olympics (@Olympics) February 14, 2018 Шон Уайт (САЩ) стана най-успешният състезател по сноуборд за всички времена, след като триумфира с третата си олимпийска титла в дисциплината халфпайп в ПьонгЧанг, но броени минути след триумфа загуби уважението на много свои сънародници. Причина за недоволството на американците стана начинът, по който сноубордистът влачеше националното знаме по земята, а в един момент дори и го настъпи.Хората в “Туитър” призоваха Шон Уайт да покаже по-голямо уважение към националния флаг, други определиха действието му като “не особено патриотично”. Той дори беше наречен “идиот” от една от сънародничките си.Уайт получи и подкрепа от някои от своите сънародници, които обърнаха внимание на това, че настъпването на флага не е било умишлено. Според други пък със сигурност той няма да повтори тази грешка отново.

