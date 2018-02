Хаас: Не можем да си позволим да вземем американски пилот

Джийн Хаас, собственикът на американския отбор Хаас, заяви, че би искал един ден в тима им да дойде американски пилот, но все още е е рано.

Преди време шефът на отбора Гюнтер Щайнер обясни в интервю, че би желал да види американец в болида им, но призна, че това в момента изобщо не е приоритет за екипа, а и не смята, че има подходящи кандидати. Затова сега Джийн Хаас се наложи да поясни: "Факт е, че ние все още се учим във Формула 1 и да доведем човек, койт трябва тепърва да прави същото, най-вероятно не е най-подходящото нещо за нас".

"Не казваме, че не искаме да имаме американски пилот, но реалността е, че тези, които имат суперлиценз и биха могли действително да се състезават във Формула 1, трябва да са с отбор, който може да им служи за мерило, а не обратното. Ние очакваме някой ден да сме в подобна позиция и се надяваме това е да е скоро, но сега ще ни е едва третата година в шампионата и все още трябва да се подобряваме в доста области. Ромен Грожан и Кевин Магнусен играят огромна роля за нашето развитие, защото имат опит. Те ни помагат бързо да разберем дали се движим в правилната посока или не. Този опит е безценен, защото се надяваме един ден да се превърнем в отбор, който се бори за подиуми, а не само за точки", допълни Хаас.

