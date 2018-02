Строл: Хамилтън издържа на напрежение, Фетел не

Младият пилот на Уилямс Ланс Строл заяви, че се възхищава на таланта на четирикратния световен шампион Люис Хамилтън и се надява, че върви по неговите стъпки. Строл, който тази година ще е по-опитният от двамата пилоти на Уилямс, сподели, че според него успехът на Хамилтън се дължи най-вече на факта, че той, за разлика от Себастиан Фетел, издържа на напрежението.

"От състезанието за титлата миналата година си пролича, че Люис издържа на напрежение, Фетел се прегъва. Люис отговори на очакванията, а колата му не беше лесна за каране през цялото време. Мерцедес имаха проблеми в няколко кръга. И въпреки това той успя да извади максималното от нея и да запише дори повече точки, отколкото му трябваха. Беше постоянен цяла година и се бореше за резултати всеки уикенд", заяви Ланс.

"Свалям му шапка, напълно заслужи успеха, който пожъна. Той е изключително талантлив и се надявам някой ден да постигна половината на това, което той е направил", допълни Строл.

