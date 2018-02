Ред Бул Ф1 са готови за атака през 2018 (видео)

Даниел Рикардо е убеден, че Ред Бул се намират там, където трябва да бъдат, за да се борят редовно с фаворитите във Формула 1 Мерцедес и Ферари през 2018. Миналата година отборът от Милтън Кийнс започна бавно, но постепенно направи силен прогрес. Австралиецът смята, че тимът му ще пренесе постигнатото през миналия сезон и в този, така че да атакуват първите места.

"Всички сме много развълнувани. Ясно е, че ще трябва много работа, ако наистина искаме да постигнем това, което искаме" заяви Рикардо в интервю за сайта на Ред Бул. На въпрос дали смята, че могат да победят Мерцедес и Ферари, Даниел отговори, че вярва в това. "Няма чак толкова много промени в правилата, а пък ние доста подобрихме колата миналата година. Смятам, че по принцип трябва продължим започнатото, и че този сезон ще можем да атакуваме по-често".

