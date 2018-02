ПьонгЧанг 2018 Шон Уайт влезе в историята 14 февруари 2018 | 09:39 - Обновена 0 0 0 0 3



На "Финикс Сноу Парк" Уайт записа резултат от 97.75 точки в последната трета част от състезанието, изпреварвайки японския тийнейджър Аюму Хирано, който има 95.25 точки. Трети се нареди австралиецът Скот Джеймс с 92.00 точки.



31-годишният Шон Уайт, който спечели златни медали в Торино 2006 и Ванкувър 2010, осигури олимпийска титла номер 100 в актива на САЩ от Зимни олимпийски игри. Американецът получи 94.25 точки след първата част от надпреварата, но след това беше едва седми във втората част със само 55.00 точки. Тогава лидер стана олимпийският вицешампион от Сочи 2014 Аюму Хирано с 95.25 точки.

Take a bow, @shaunwhite. Fantastic shot of the three-time gold medalist by Cameron Spencer of @GettyImages. pic.twitter.com/r0nxuBEORU — Darren Rovell (@darrenrovell) 14 февруари 2018 г.

Американският отбор се поздрави с четвъртата си титла в сноуборда от игрите в Пьончан.

САЩ има 4 златни и общо 7 медала от олимпиадата в Република Корея до този момент.

Shaun White 12 years apart. #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/S1GCh0YeX6 — Olympics (@Olympics) February 14, 2018

Крайно класиране в дисциплината халфпайп (мъже) в сноуборда:

1. Шон Уайт (САЩ) 97.75 точки

2. Аюму Хирано (Япония) 95.25

3. Скот Джеймс (Австралия) 92.00

4. Бен Фъргюсън (САЩ) 90.75

5. Патрик Бургенер (Швейцария) 89.75

6. Чейс Джоузи (САЩ) 88.00



GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLDDDDDDDDD!!!! @shaunwhite @NBCOlympics @Olympics pic.twitter.com/7nrIRu2UHz — Leslie Jones (@Lesdoggg) 14 февруари 2018 г.

