Американските фенове вече няма да стриймват нелегално Скай спортс Ф1

На американските фенове на Формула 1 вече няма да им се налага да стриймват нелегално английския Скай спортс Ф1. ESPN ще ретранслира предаванията на британския топ канал. Американската телевизия, която спечели правата за отразяване на спорта през 2018, няма да инвестира в свои репортери и коментатори, а ще плаща на Скай, за да препредава тяхната програма.

Не е тайна, че в световен мащаб Скай спортс Ф1 е най-харесваният канал, който отразява състезанията от Формула 1. Английският коментар, поверен на топ водещи на БиБиСи и бивши пилоти, както и ексклузивните кадри на живо от бокса и други места "зад кулисите", привличат фенове от цял свят. Тъй като програмата е лицензирана за излъчване само на територията на Великобритания, най-запалените зрители търсят варианти за пиратски стрийминг по интернет.

16 от 21 състезания ще бъдат излъчвани по канал ESPN2, Гран При на САЩ и Гран При на Мексико ще бъдат по ABC, а надпреварите в Монако, Великобритания и Канада – по ESPN.

U.S. broadcaster ESPN to use Sky Sports for F1 coverage https://t.co/OOUMU0FtzE pic.twitter.com/bbZhBeMoPH