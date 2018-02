Гид за новите гуми на Пирели във Формула 1 (видео)

Италианският доставчик на гуми във Формула 1 Пирели ще представи изцяло подновена гама от смеси за настъпващия сезон. Компанията добави нови най-твърди и най-меки разновидности, съответно - супер хард и хипер софт. Така възможностите нараснаха от 5 на 7, като поне в началото супер хард са обявени като евентуална резерва.

Бившият състезател във Формула 1 Карун Чандхок, който след края на състезателната си кариера стана ТВ коментатор, разяснява какви са основните предизвикателства пред пилотите по отношение на гумите, и също така какви смеси може да видим в действие на съответните писти.

Check out the newest video from @Mobil1TheGrid in which @karunchandhok provides an insight into the enduring importance of tyres in F1, and why this year’s Pirelli range is a step in the right direction for the sport.https://t.co/X76qix12YW

@pirellisport pic.twitter.com/lZINAffB87