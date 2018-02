Григор Димитров: Нямам точна диагноза за болките в рамото

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров говори пред микрофона на БНР преди участието си на турнира АТР 500 в Ротердам. Българинът, който поради болки в рамото не участва на приключилия в неделя турнир в София, където преди година се поздрави с успех, си пожела да вдигне титлата в Ротердам.

- Григор, как се чувствате физически, болките в рамото Ви отшумяха ли и какви са целите Ви в този турнир?

- По-добре. Нещата със сигурност са по-добре. В момента не усещам вече напрежение в рамото до такава степен. Тренировките през последните дни вървят много леко, което ми помага и също така допринася за това да бъда по позитивен. Да се надяваме, че с всеки един изминал ден ще се чувствам все по-добре и по-добре. Относно целите ми в турнира, гледам мач за мач. Това ми е едва трети турнир за годината, така че искам просто да не мисля много срещу кого играя и какво бих могъл да постигна в турнира.

- Как намирате жребия си? В първи кръг ще играете срещу японеца Юичи Сугита. Колко лесен или труден съперник е той?

- Всеки един мач в турнир от ранга на този в Ротердам е труден. Видях вече схемата. Повечето играчи, ако не всеки, ще имат труден мач, но точно за това сме тук, да играем и да се забавляваме, а не да търсим само лесни победи. За мен турнирът в Ротердам е един от най-добрите турнири от АТП сериите, в които съм играл. Този турнир от години съпътства моята кариера. Винаги ми е било приятно да играя пред публиката в зала „Ахой” и се надявам един ден да успея да спечеля турнира в Ротердам и да вдигна в ръцете си трофея покрай, който минавам всеки път, когато излизам на централния корт.

- Долната част от схемата на турнира в Ротердам, на която вие сте водач, изглежда по-неблагоприятна от горната, в която е поставеният под номер едно в турнира Роджър Федерер. Как ви се вижда на вас?

- По този въпрос не мога да направя нищо, за съжаление. Няма как да променя жребия. Надявам се през тази седмица да мога да настройвам успешно към играта на всеки един от съперниците си и с всеки изминал мач да навлизам в по-добра форма. Надявам се и че рамото няма да ме предаде и ще продължава да се подобрява. Идните дни очаквам трудни мачове, такива срещу доказали класата си играчи през годините.

- Каква беше точната диагнозата на контузията на раменната ви става? Диагнозата, която докторите в Монако ви поставиха.

- Нямам точна диагноза. Просто много неща се натрупаха в последните дни и седмици, които доведоха до физическия ми срив и болките, но предпочитам подробностите около това да си останат само за мен. За момента обаче съм оптимист, защото нещата вървят в позитивна посока.

