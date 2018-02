ПьонгЧанг 2018 Марен Лундби: Бях спокойна преди втория ми скок 12 февруари 2018 | 19:06 - Обновена 0 0 0 0 0



.@marenlundby #NOR has leaped to #gold in #skijumping! @FISskijumping @idrett #PyeongChang2018



More news here: https://t.co/NYyBVQd4ts pic.twitter.com/bZbam4rsst — Olympic Channel (@olympicchannel) February 12, 2018 "Първият скок не беше толкова добър. Успях да взема преднина при втория опит и тогава се подобрих. Бях спокойна преди втория скок. Беше невероятно, когато преминах над зелената линия. Вече съм по-опитна и научавам доста неща. Винаги се опитвам да подобрявам моето представяне", коментира 23-годишната състезателка от Норвегия.



Лундби направи опити от 105.5 и 110.0 метра от шанцата, за които получи 264.6 точки.

