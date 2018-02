ПьонгЧанг 2018 Фуркад: Третият изстрел бе ключът 12 февруари 2018 | 18:30 - Обновена 0 0 0 0 0



"Това беше ключът към победата, защото при третия изстрел вятърът се усили и беше истинско предизвикателство. Със сигурност беше най-трудният ми изстрел през целия ден. Отне ми повече време, за да изпратя първия патрон, но пък бях единственият състезател без грешка. Тогава осъзнах, че зависи само от мен кой ще бъде шампион", каза още Фуркад. .@martinfkde has defended his 12.5km #biathlon pursuit Olympic title! #FRA@biathlonworld @FranceOlympique #PyeongChang2018



Това беше петият медал за Фуркад, с което той стана най-успешният французин на зимни олимпийски игри. Третото му злато пък го изравнява с алпийския скиор Жан-Клод Кили. Той стана троен шампион в Гренобъл през 1968-а. Сребърният медалист от преследването Себастиан Самуелсон не спести похвалите си към Фуркад, който го победи с 12 секунди: "Мартин е перфектният биатлонист. Още вчера, когато беше осми, ми стана ясно какво предстои днес. Той е невероятен". Французинът Мартен Фуркад направи отлична стрелба и стана първият олимпийски биатлонист със защита на титлата си в преследването. Той свали 19 от 20 мишени и спечели златния медал в състезанието на 12.5 километра, след като в неделния спринт не показа традиционната си прецизност на рубежа и пропусна три от десет стрелби. Фуркад направи една грешка в началото на състезанието в понеделник, но след това свали всички мишени, включително и при особено напрегната стрелба рамо до рамо с Арнд Пайфер."Това беше ключът към победата, защото при третия изстрел вятърът се усили и беше истинско предизвикателство. Със сигурност беше най-трудният ми изстрел през целия ден. Отне ми повече време, за да изпратя първия патрон, но пък бях единственият състезател без грешка. Тогава осъзнах, че зависи само от мен кой ще бъде шампион", каза още Фуркад.Това беше петият медал за Фуркад, с което той стана най-успешният французин на зимни олимпийски игри. Третото му злато пък го изравнява с алпийския скиор Жан-Клод Кили. Той стана троен шампион в Гренобъл през 1968-а. Сребърният медалист от преследването Себастиан Самуелсон не спести похвалите си към Фуркад, който го победи с 12 секунди: "Мартин е перфектният биатлонист. Още вчера, когато беше осми, ми стана ясно какво предстои днес. Той е невероятен".

