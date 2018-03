Тенис Роджър Федерер не се е отказал от сезона на клей 12 февруари 2018 | 17:46 0 0 0 0 0



"Все още обмислям дали да играя на клей. Ако играя много по време на настоящия сезон, то тогава ще ми бъде трудно да бъда успешен и на клей. Ако реша все пак да играя, то календарът ми ще бъде сравнително разреден и по-лек. Ще видим какво точно да се случи", каза той.

Will he? Won't he? @rogerfederer arrives at @abnamrowtt ready for his assault on No. 1! #ATP #tennis #Federer #abnamrowtt pic.twitter.com/vuPSrLRWMz — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 12, 2018

През 2017-а година Федерер спечели откритото първенство на Австралия на твърди кортове, след което пропусне целия сезон на клей, включително и Ролан Гарос. След това той се завърна в Уимбълдън на трева.



Ако 36-годишният Федерер, който е уайлдкард и първи сийд в Ротердам, достигне до полуфиналите, той ще измести Рафаел Надал от върха на световната ранглиста. Той ще бъде и най-възрастният тенисист с такова постижение, като рекордът се държи от Андре Агаси. Той беше на върха и на 33 години. Съперник на Федерер в този мач се очаква да бъде Стан Вавринка.



"Здрав съм и съм благодарен, че мога да играя. Трябва да бъда на корта, когато се чувствам по този начин. Ако не съм на 100 процента готов, не трябва да играя. Искам да стигна до този мач (четвъртфинала) и няма значение срещу кого играя, но срещу Стан ще бъде като финал на турнир за Големия шлем. Дано стигна до номер 1 и дано го направя тази седмица. Тези неща обаче се случват по трудния начин и никога по лесния. Това постижение ще бъде невероятно. Радвам се, че Стан е в моя поток и също така се радвам, че той се излекува от контузията", добави швейцарецът.

Two time champion Roger Federer says he is happy to be playing in Rotterdam again after five years. "Potentially playing for the world number one ranking is beyond crazy". #abnamrowtt pic.twitter.com/fk2fawD9af — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 12, 2018

"Когато бяхме в Австралия, не мислех за първата позиция в ранглистата, защото не смятах, че ще се я достигна. Или поне не в близко бъдеще. След това обаче дойде идеята за Ротердам, където обичам да играя, така че реших да пробвам. Ще видим какво ще се случи", каза още Федерер.



Вавринка добави: "След контузия е нужно време, за да влезеш в ритъм. Операцията беше тежка и може да ми бъдат нужни месеци. За момента нещата се развиват добре, защото тренирам и играя мачове. Не съм на най-доброто си ниво, но ще играя в три поредни седмици за първи път от шест месеца насам".

