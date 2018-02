Тенис Черната настилка прави дебют в турнирите на АТР 12 февруари 2018 | 11:57 - Обновена 0 0 0 0 1



“Искахме да направим нещо различно”, заяви турнирният директор Джош Райпъл в интервю за “Ню Йорк Таймс”.



“Това е нов турнир, ново място и никой не знае какво в действителност да очаква”, допълни той.



Черният корт не е нещо ново за тениса. Той беше използван за пръв път в дебютното издание на “Лейвър Къп” през септември 2017 година и получи положителни отзиви.

The inaugural New York Open begins today. Who’s ready for some tennis? #NYOpen @NYCBLive pic.twitter.com/lD8jp9u9wy — New York Open (@NewYorkOpen) 11 февруари 2018 г.

“Това ни вдъхнови. Изглеждаше така сякаш играят на Бродуейска сцена”, добави Райпъл.



Предстои стартът на турнира New York Open с награден фонд 746 450 долара. Надпреварата се премести в Лонг Айлънд, след като 41 поредни години се провеждаше в Мемфис. По-любопитното обаче е това, че за първи път в състезание от календара на АТР настилката ще е черна.

