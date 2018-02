"Ще бъдем непобедими с двигател Мерцедес!"

Макс Верстапен вярва, че съперниците на Ред Бул "няма да ги видят повече", ако неговият болид беше задвижван от двигател Мерцедес. Миналия сезон отборът записа три победи, от които две за холандеца и 1 за съотборника му Даниел Рикардо. Това беше четвъртият им пореден сезон без шампионска титла, откакто бяха въведени хибридните V6 двигатели през 2014.

Въпреки че доставчикът на двигатели за Ред Бел – Рено – направиха стъпка напред през 2017, това не беше достатъчно, за да могат да се борят за първото място в шампионата. Сега Макс Верстапен изразява мнение, че тимът им би бил непобедим, ако моторите бяха Мерцедес. "Нашият двигател не е толкова стабилен, сравнено с тези на Мерцедес и Ферари. Но не е толкова просто, иначе отдавна да бяхме решили проблема" завършва младият холандец.

Welcome back @Max33Verstappen His filming day lowdown has landed pic.twitter.com/qyDCzzik9t