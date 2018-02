Даниел Рикардо би желал да е съотборник на Люис Хамилтън

Даниел Рикардо би желал да бъде съотборник на властващия в момента четирикратен световен шампион Люис Хамилтън. Договорът на пилота с Ред Бул Ф1 изтича в края на предстоящия сезон и той вече изрази готовност да изчака с евентуално преподписване, за да прецени възможностите в останалите топ отбори.

Австралиецът навлезе във Формула 1 с програмата за млади пилоти на Ред Бул, като това ще бъде петата му поредна година в отбора от Милтън Кийнс. През юли Рикардо ще навърши 29 години и осъзнава, че следващият му договор ще бъде ключов, ако иска да постигне голямата си мечта – шампионската титла във Ф1.

