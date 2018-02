ПьонгЧанг 2018 Важните факти за медалистите във втория ден на ПьонгЧанг 2018 11 февруари 2018 | 18:56 0 0 0 1 0



ВСИЧКИ МЕДАЛИСТИ ОТ ВТОРИЯ ДЕН В ПЬОНГЧАНГ 2018



В състезанието с шейни Павел Ангелов остана 37-ми, а сензационно шампион стана австриецът Давид Глайршер. Той е вторият шампион от тази страна в мъжете на сингъл и първият от 1968 година насам, когато златото отива при Манфред Шмид.

Arnd Peiffer () hands Germany the first ever double in biathlon sprint events at the Olympic Winter Games, as his compatriot Laura Dahlmeier () won the women's 7.5km sprint yesterday. #TeamD #PyeongChang2018 — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 11, 2018

Шампионът в биатлона пък Арнд Пайфер осигури на Германия първия в историята “дубъл” в спринтовата дисциплина при мъжете и жените, след като сънародничката му Лаура Далмайер също грабна златото при дамите. Нейният успех обаче беше очакван, докато Пайфер не бе толкова изявен фаворит.



Холандската хегемония в бързото пързаляне с кънки продължава и Свен Крамер стана първият мъж с три златни медали в една дисцплина на този спорт - 5000 метра.

HE’S GOLDEN! @RedmondGerard wins the men's #snowboard slopestyle event with an 87.16 to give #TeamUSA its first medal in PyeongChang!!! pic.twitter.com/ajq7Vdf7Rx — U.S. Olympic Team (@TeamUSA) February 11, 2018

Хокейният турнир тепърва ще достига кулминацията си, но финландката Риика Валила стана най-възрастната състезателка в историята на олимпийското присъствие на този спорт - на 44-годишна възраст тя е и най-старата финландка изобщо на Зимни олимпийски игри.



Норвегия извоюва първото си “обиране” на всички медали в старт от ски бягането от 1992 година насам - тогава това се случи в 30 км класически стил, а сега стана в скиатлона на 30 км при мъжете.

Youngest individual gold medal winners at Winter Games - Men's events



16-261 - Toni Nieminen (ski jumping 1992)

17-227 - @RedmondGerard (snowboard 2018)

18-008 - Kim Dong-Sung (short track 1998)

18-202 - Dick Button (figure skating 1948) — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 11, 2018

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

