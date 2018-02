Любопитни рекорди за подобряване през 2018

Един от интересните рекорди, който може да бъде подобрен тази година, е за най-дълга поредица от състезания, завършени от пилот в зоната на точките. В момента класацията води Кими Райконен, който е финиширал в топ 10 цели 27 поредни старта (от Бахрейн 2012 до Белгия 2013). Ако Хамилтън завърши в точките първите две състезания – ще изравни финландеца, а при трето поредно – ще подобри рекорда.

Миналата година Люис постави рекорд за най-много пол позиции, като подобри предишния на Михаел Шумахер. Само че ще трябва да поработи още доста, ако иска да надмине легендарния немец по брой победи – 91 (засега британецът има 62).

На другия полюс е Маркус Ериксон, който не е финиширал в Топ 10 от Гран при на Италия през 2015. Ако пилотът на Заубер не се добере по-нагоре от 11 място в първите две състезания на 2018, той ще постави тъжен рекорд от 50 поредни надпревари без точки.

Top 10 Formula 1 Records You Didn?t Know About pic.twitter.com/Dg31yJ4xPZ https://t.co/pKE8qL2FWj