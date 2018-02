Бътън критикува решението на WEC да промени графика заради Алонсо

Световният шампион за 2009 във Формула 1 Дженсън Бътън критикува решението на ФИА да промени датата на кръг 7 от шампионата WEC заради Фернандо Алонсо. Тази седмица организаторите потвърдиха, че местят състезанието Фуджи, за да избегнат припокриване с Гран при на САЩ от Ф1. Състезанието ще се проведе на 14 октомври и по този начин Алонсо ще може да вземе участие във всичките осем кръга, включително Льо Ман.

Бившият съотборник на Фернандо в Макларън нарече решението "срамно", защото е направено заради един-единствен пилот. "Промяната се отразява на много други пилоти, които също спазват договори. Да не говорим, че има и други категории като Super GT, където подобно припокриване удря по феновете" заяви Бътън.

Шефът на WEC Жерар Нево защити решението на ФИА. "Представете си да имате някой като Алонсо в падока, състезаващ се за Тойота, и да отидеш в Япония без него?" Той допълни още, че Фернандо иска да се бори за титлата във Формула 1, така че не може да пропуска състезания там, съответно те е трябвало да променят графика.

It’s a shame that a race is changed for one driver when the change hurts so many other drivers who have contracts in place but also other categories like IMSA and Super GT where a clash will hurt their fan base https://t.co/w3CvfJrnPD