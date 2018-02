Провал за българите в биатлона! Арнд Пайфер спечели спринта, Мартен Фуркад е едва 8-и

11FEB Biathlon - Men's 10km Sprint



Gold PEIFFER Arnd / GER

Silver KRCMAR Michal / CZE

Bronze WINDISCH Dominik / ITA



Congratulations! pic.twitter.com/TjW2C0maZ0 — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 11, 2018

Германецът Арнд Пайфер спечели титлата в спринта на 10 километра на турнира по биатлон на зимните олимпийски игри в Пьончан.Пайфер стреля без грешка в двете стрелби и измина трасето за 23:38.8 минути.Така той донесе второ злато за Германия в турнира по биатлон след титлата на Лаура Далмайер в спринта за жени вчера.За Пайфер това е втори олимпийски медал след среброто с щафетата на Германия за мъже в Сочи 2014.

Голямата бомба в надпреварата хвърли Михал Кръчмар. Чехът също беше безпогрешен на рубежа и с отлично ски бягане успя да завоюва сребърния медал и финишира на 4.4 секунди зад Пфайфер.

Италианецът Доминик Виндиш спечели бронза, след като остана на 7.7 секунди с една пропусната мишена.

Място Спортист Отбор Резултат Разлика 1 АРНД ПАЙФЕР ГЕРМАНИЯ 23:38.8 +0.0 2 Михал Крчмарж Чехия 23:43.2 +4.4 3 Доминик Виндиш Италия 23:46.5 +7.7 4 Юлиан Еберхард Австрия 23:47.2 +8.4 5 Ерленд Бьонтегорд Норвегия 23:56.2 +17.4 6 Бенедикт Долл Германия 23:56.4 +17.6 7 Симон Шемп Германия 24:00.2 +21.4 8 Мартен Фуркад Франция 24:00.9 +22.1 9 Серафин Вистнер Швейцария 24:02.3 +23.5 10 Лукас Хофер Италия 24:09.8 +31.0

Само четирима от общо 87 състезатели направиха нула в стрелбата.От българите с най-предно класиране е Красимир Анев, който направи две грешки и остана 37-и на 1:30.0 минута зад победителя.Владимир Илиев стреля без грешка от легнал, но пропусна четири мишени от прав и с четири наказателни обиколки се нареди 54-и с 2:03.9 минути изоставане.Антон Синапов се класира на 56-о място с три грешки и на 2:09.1 минути, а Димитър Герджиков е 81-и с четири пропуска и пасив от 3:09.1 минути.Анев, Илиев и Синапов ще участват в утрешното преследване.Защитаващият титлата си от Сочи 2014 Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия) не участва на Игрите в Пьончан.Големите фаворити се провалиха. Мартен Фуркад (Франция) завърши на осмо място, след като направи три грешки в първата си стрелба. Въпреки че повали всичките пет мишени от положение прав, той не успя да попадне сред медалистите.Норвежките биатлонисти също започнаха с неуспех в турнира. Единствен Ерленд Бьонтегаард, който замени Бьорндален в състава на Норвегия, се нареди пети с две грешки и пасив от 17.4 секунди. Тарей Бьо е 13-и с две грешки, Емил Хегле Свендсен - 18-и с две грешки и Йоханес Тингес Бьо - 31-и с четири пропуснати мишени.Утре по програма е преследването за мъже и за жени.4. Юлиян Еберхард (Австрия) - на 8.4 секунди (0+1)5. Ерленд Бьонтегаард (Норвегия) - на 17.4 секунди (0+2)6. Бенедикт Дол (Германия) - на 17.6 секунди (0+1)- - -37. Красимир Анев (България) - на 1:30.0 минута (1+1)54. Владимир Илиев (България) - на 2:03.9 минути (0+4)56. Антон Синапов (България) - на 2:09.1 минути (2+1)81. Димитър Герджиков (България) - на 3:09.1 минути (2+2)