Лека атлетика Схипърс откри сезона със 7.17 сек на 60 метра 11 февруари 2018 | 12:19 - Обновена



First race of the season ‍ Despite the false start satisfied with the season opening of 7.17! pic.twitter.com/xBsnGYu1pu — Dafne Schippers (@dafneschippers) February 10, 2018

Joan Healy with her 7.33 PB in heats in IFAM in Ghent, Belgium tonight. Next to Dafne Schippers, who clocked 7.17. Coach @alanrmahoney pic.twitter.com/B3iFTjDE8I — Club TLG (@ClubTLG) February 10, 2018 Двукратната световна шампионка на 200 метра Дафне Схипърс откри зимния сезон с победа на 60 метра. 25-годишната холандка триумфира на турнир в Гент с резултат от 7.17 сек. Схипърс е бронзова медалистка на 60 м от планетарния шампионат в Портланд през 2016 г. и ще се опита отново да се качи на почетната стълбичка на Световното в зала в Бирмингам в началото на март. Схипърс има също така и европейска титла на 60 м в зала от Прага 2015. РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 114

