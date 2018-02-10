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Сани Жекова развълнувана, че е на Олимпиада

Най-добрата ни сноубордистка Александра Жекова не крие ентусиазма си от участието си на Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг. За чаровната Сани това е трета олимпиада, след като тя бе знаменосец на родната ни делегация ...

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ПьонгЧанг 2018

Фаворитите в ПьонгЧанг 2018 във всички спортове

10 февруари 2018 | 10:57 - Обновена
Фаворитите в ПьонгЧанг 2018 във всички спортове
Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг вече започнаха и надеждите на България за призови класирания са свързани основно с участниците ни в сноуборда и биатлона, а най-вече - с Радослав Янков, който единствен този сезон в Световната купа има изкачване на почетната стълбица в своя профил.

Първият комплект медали в ПьонгЧанг 2018 вече е раздаден - Шарлоте Кала победи Марин Бьорген в битката за златото в скиатлона (7,5 км класически и 7,5 км свободен стил).

Ето всички фаворити за олимпийска титла в отделните спортове, прогнозирани от повечето букмейкърски къщи:

АЛПИЙСКИ СКИ (МЪЖЕ)

Спускане: Аксел Лунд Свиндал (Норвегия)
Супер-Г: Аксел Лунд Свиндал
Гигантски слалом: Марсел Хиршер (Австрия)
Слалом: Марсел Хиршер
Комбинация: Алексис Пентюро (Франция)

АЛПИЙСКИ СКИ (ЖЕНИ)

Спускане и Супер-Г: Линдзи Вон (САЩ)
Слалом, гигантски слалом и комбинация: Микаела Шифрин (САЩ)

АЛПИЙСКИ СКИ (СМЕСЕНО ОТБОРНО СЪСТЕЗАНИЕ)

Швейцария

БИАТЛОН (МЪЖЕ)

Индивидуално състезание и масов старт: Мартен Фуркад (Франция)
Спринт и преследване: Йоханес Тингнес Бьо (Норвегия)
Щафета: Норвегия

БИАТЛОН (ЖЕНИ)

Индивидуално, спринт, преследване, масов старт: Лаура Далмайер (Германия)
Щафета: Германия

БИАТЛОН (СМЕСЕНА ЩАФЕТА)

Норвегия

БОБСЛЕЙ

Двойка мъже: Джъстин Крипс (Канада)
Четворка мъже: Йоханес Лохнер (Германия)
Двойка жени: Кайли Хъмфрис (Канада)

СКИ БЯГАНЕ (МЪЖЕ)

15 км свободен стил: Дарио Колоня (Швейцария)
спринт в класически стил, 30 км скиатлон и 50 км класически стил: Йоханес Хосфлот Клабо (Норвегия)
4х10 км щафета и отборен спринт в свободен стил: Норвегия

СКИ БЯГАНЕ (ЖЕНИ)

10 км свободен стил: Шарлоте Кала (Швеция)
15 км скиатлон и 30 км класически стил: Марит Бьорген (Норвегия) (Шарлоте Кала взе титлата в скиатлона, а Бьорген "се задоволи" със сребро)
Спринт в класически стил: Стина Нилсон (Швеция)
4х5 км щафета и отборен спринт в свободен стил: Норвегия

КЪРЛИНГ

Мъжки турнир, женски турнир и смесени двойки: Канада

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

Мъже на сингъл: Юзуру Ханю (Япония)
Жени на сингъл: Евгения Медведева (Русия)
Двойки: Альона Савченко и Бруно Масот (Германия)
Танцови двойки: Габриела Пападакис и Гийом Сизерон (Франция)
Отборна надпревара: Норвегия

СКИ СВОБОДЕН СТИЛ (МЪЖЕ)

Ски-акробатика: Антон Кушнир (Беларус)
Халфпайп: Дейвид Уайс (САЩ)
Бабуни: Микаел Кингсбъри (Канада)
Слоупстайл: Ойстейн Бротен (Норвегия)
Ски-крос: Марк Бишофбергер (Швейцария)

СКИ СВОБОДЕН СТИЛ (ЖЕНИ)

Ски-акробатика: Ксу Ментао (Китай)
Халфпайп: Каси Шарп (Канада)
Бабуни: Джейлин Кауф (САЩ)
Слоупстайл: Йохане Шили (Норвегия)
Ски-крос: Сандра Неслунд (Швеция)

ХОКЕЙ НА ЛЕД

Мъже: Олимпийски спортисти от Русия
Жени: САЩ

ШЕЙНИ

Мъже на сингъл: Феликс Лох (Германия)
Жени на сингъл: Натали Гайзенбергер (Германия)
Двойки: Тони Егерт и Саша Бенекен (Германия)
Отборна щафета: Германия

СЕВЕРНА КОМБИНАЦИЯ

Индивидуално на голяма шанца/10 км: Акито Вабате (Япония)
Индивидуално на малка шанца/10 км: Акито Вабате (Япония)
Отборно на голяма шанца/4х5 км: Норвегия

ШОРТТРЕК (МЪЖЕ)

500 метра: Ву Даджин (Китай)
1000 и 1500 метра: Хванг Де-хьон (Южна Корея)
щафета 5000 метра: Южна Корея

ШОРТТРЕК (ЖЕНИ)

500, 1000 и 1500 метра: Чой Мин-дьонг (Южна Корея)
щафета 3000 метра: Южна Корея

СКЕЛЕТОН

Мъже: Юн Сунг-бин (Южна Корея)
Жени: Жаклин Льолинг (Германия)

СКИ СКОКОВЕ

Малка и голяма щанца: Камил Стох (Полша)
Отборно на голяма шанца: Норвегия
Жени: Марен Лундби (Норвегия)

СНОУБОРД (МЪЖЕ)

Паралелен гигантски слалом: Невин Галмарини (Швейцария)
Халфпайп: Шон Уайт (САЩ)
Слоупстайл: Маркус Кливланд (Норвегия)
Сноубордкрос: Пиер Волтер (Франция)

СНОУБОРД (ЖЕНИ)

Паралелен гигантски слалом: Естер Ледецка (Чехия)
Халфпайп: Кло Ким (САЩ)
Слоупстайл: Джулия Марино (САЩ)
Сноубордкрос: Ева Самкова (Чехия)

БЪРЗО ПЪРЗАЛЯНЕ С КЪНКИ (МЪЖЕ)

500 метра: Роналд Мулдер (Холандия)
1000 и 1500 метра: Шелд Нуис (Холандия)
5000 и 10 000 метра: Свен Крамер (Холандия)
Масов старт: Лий Сюнг-хун (Южна Корея)
Отборно преследване: Холандия

БЪРЗО ПЪРЗАЛЯНЕ С КЪНКИ (ЖЕНИ)

500 и 1000 метра: Нао Кодайра (Япония)
1500 метра: Михо Такаги (Япония)
3000 метра: Иреен Вуст (Холандия)
5000 метра: Мартина Сабликова (Чехия)
Масов старт: Ким Бо-реум (Южна Корея)
Отборно преследване: Япония
Снимка: ©Getty Images

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ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ
Редактор отдел "Спорт"		 Прочетена 876

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Екатерина Дафовска: Спечелих златен медал със ...
10 февруари 2018

20 години след първия и единствен златен медал от Зимни олимпийски  игри, шампионката Екатерина Дафовска разкри тайната на своя успех в  Нагано - вместо със състезателните си ски, тя е стартирала с "писалките"  си за ...









							
							
							
						











	

		

			
				Кой е по-добрият голмайстор на Мондиал 2014?
			
		

		

			
				Мирослав Клозе (Германия)
			
			
				Тим Кейхил (Австралия)
			
		

		

			Определете кой е по-добрият реализатор сред топстрелците на Мондиал 2014?
		

	





	
	
	

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