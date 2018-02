Стенли взе треньорски лиценз

Бившият капитан на националния отбор по футбол Стилян Петров се похвали, че е получил треньорски УЕФА "А" лиценз.

Стенли се похвали в Туитър с постижението си, а от изданието "Бирмингам лайф" побързаха да го поздравят за лиценза и си пожелаха да стане мениджър на последния тим в кариерата си Астън Вила.

"Винаги съм честен спрямо себе си и не мисля, че все още съм готов за това. Знам, че един ден ще стана мениджър на Астън Вила, но е прекалено рано за мен", каза Петров пред "TalkSport".

"Те се нуждаят от добър мениджър, такъв с опит, който може да стабилизира отбора", добави още Стенли.

Congratulations @StanPetrov19 on your UEFA A Licence assessment. Pleasure meeting you pic.twitter.com/9zlY94xtCs