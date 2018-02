Моторни спортове Алонсо ще трябва да се справя със засилен трафик на "Льо Ман" 09 февруари 2018 | 20:19 - Обновена 0 0 0 0 0



Четири от отборите пък ще използват новата кола на Ginetta-Mecachrome G60-LT-P1, която ще направи официалния си дебют си през май на "6-те часа на Спа", а колите на "Ребелиън Рейсинг", които миналата година бяха близо до победата в 24-часовото състезание, са развити от Oreca. Седем автомобила от втория клас LMP2 ще се състезават през целия сезон, като за "Льо Ман" още 13 автомобила ще присъстват на състезателната решетка. Десет автомобила в най-високия LMP1 клас ще участват в тазгодишното издание на "24-те часа на Льо Ман", което ще се проведе на 16-17 юни, както и във всички останали кръгове от световните серии по издръжливост през сезон 2018/19. Това всъщност е с четири автомобила повече от миналата година, тъй като след напускането на Porsche много от LMP2 отборите успяха да отговорят на изискванията за най-високия клас. Осем от тях са на частни отбори, а другите два – на Тойота, която си осигури и услугите на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо.Четири от отборите пък ще използват новата кола на Ginetta-Mecachrome G60-LT-P1, която ще направи официалния си дебют си през май на "6-те часа на Спа", а колите на "Ребелиън Рейсинг", които миналата година бяха близо до победата в 24-часовото състезание, са развити от Oreca. Седем автомобила от втория клас LMP2 ще се състезават през целия сезон, като за "Льо Ман" още 13 автомобила ще присъстват на състезателната решетка. Заводският отбор на Ферари в професионалния GTE клас ще излезе с трети автомобила, отговаряйки на четирите от конкурентите Ford и Porsche за "Льо Ман" и така машините в третата категория стигат 17. В аматьорския GTE клас към миналогодишните пет коли ще бъдат добавени още осем, разделени в четири нови отбора за "Льо Ман”. Всичко това означава, че прототипите и GT автомобилите на легендарната френска писта ще бъдат почти 50/50 разделени, а броят на автомобилите от миналата година остава непроменен - 60. The official entry-list for the next @24hoursoflemans !

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

