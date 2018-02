Макларън проявяват интерес към Хамилтън

Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун заяви, че би приветствал Люис Хамилтън обратно в отбора, ако не продължи договора си с Мерцедес.

Наскоро Тото Волф заяви, че е въпрос на време четирикратният световен шампион да поднови споразумението си със Сребърните стрели, което изтича в края 2018 година, но Браун заяви, че ако нещата пропаднат, Макларън са готови да си приберат пилота.

"Не мисля, че в питлейна има отбор, който да не проявява интерес към Люис. Това се отася и за нас. Той е страхотна придобивка за всеки екип. С нас има велика история и е в приятелски отношения с ръководството", коментира Браун.

