Форс Индия: Конкурентите се опитаха да откраднат персонала ни

От Форс Индия разкриха, че след края на успешния за тях сезон 2017 "малки и големи отбори" са се опитали да откраднат ключови фигури от екипа им. Тимът финишира четвърти в шампионата при конструкторите за втора поредна година и това е привлякло вниманието на конкурентите им, защото макaр Форс Индия да не са богат отбор, не изостават драстично от лидерите.

"Идваха представители на малки и големи отбори, които се опитваха да откраднат ключови фигури от екипа ни, но с удоволствие съобщаваме, че стартираме новия сезон в същия състав и дори сме добавили някои нови членове", заявиха от Форс Индия.

2017: Force India VJM10



The team's tenth car, with its vibrant pink livery, scored points in 19 races, finishing P4 in the Constructors' Championship



