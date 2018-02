Бейзбол Втора поредна титла за шампиона на Пуерто Рико в Карибските серии 09 февруари 2018 | 11:35 0 0 0 0 0



В 7-ия ининг на ст. "Панамерикано" играещите като домакини пуерториканци изоставаха с 1:4, но с 5 точки в едно нападение, включително троен хоумрън на Джонатан Моралес, обърнаха посоката в своя полза. Крайният резултат бе оформен с още 3 точки в 8-ия.



It’s an emotional win for Puerto Rico. The league began an abbreviated 18-game schedule in January because of Hurricane Maria. The league only had one fully functioning stadium and all games were played during the day because of the lack of electricity. #CaribbeanSeries pic.twitter.com/hV5RjU3F92 — Jesse Sanchez (@JesseSanchezMLB) February 9, 2018

"Преди турнира не исках да говоря за защита на титлата, за да не създавам излишно напрежение у играчите, но те го превърнаха в реалност – сподели мениджърът на "креолите" Луис Матос. – Аз ги наричам бойци, защото никога не се предават. Ураганът Мария бе катастрофа за цял Пуерто Рико, сезонът бе съкратен, трябваше да играем с орязани заплати. Имаше много препятствия по пътя, но ние се борихме и накрая успяхме."



The @CriollosCaguas are #CaribbeanSeries champions again. Let the celebration begin. #PuertoRico pic.twitter.com/rjq2BvcScd — Jesse Sanchez (@JesseSanchezMLB) February 9, 2018

За Криойос триумфът е общо пети в Карибските серии след 1954, 1974, 1987 и 2017. Тимът вече дели второ място във вечната ранглиста със сънародниците си Кангрехерос де Сантурсе (1951, 1953, 1955, 1993, 2000) и с тазгодишния финалист Агилас (1997, 1998, 2001, 2003, 2007). Засега недостижим лидер с 10 титли е доминиканският Тигрес дел Лисей.



Доминиканската република е рекордьор сред шестте участващи страни с общо 19 отличия в надпреварата, следвана от Пуерто Рико (16), Мексико (9), Куба (8), Венецуела (7) и Панама (1).



Криойос де Кагуас е новият стар победител в Карибските серии по бейзбол. Шампионът на Пуерто Рико спечели втора поредна титла в клубното първенство на Латинска Америка, като победи на финала в Гуадалахара (Мекс) доминиканския първенец Агилас Сибаеняс с 9:4.В 7-ия ининг на ст. "Панамерикано" играещите като домакини пуерториканци изоставаха с 1:4, но с 5 точки в едно нападение, включително троен хоумрън на Джонатан Моралес, обърнаха посоката в своя полза. Крайният резултат бе оформен с още 3 точки в 8-ия."Преди турнира не исках да говоря за защита на титлата, за да не създавам излишно напрежение у играчите, но те го превърнаха в реалност – сподели мениджърът на "креолите" Луис Матос. – Аз ги наричам бойци, защото никога не се предават. Ураганът Мария бе катастрофа за цял Пуерто Рико, сезонът бе съкратен, трябваше да играем с орязани заплати. Имаше много препятствия по пътя, но ние се борихме и накрая успяхме."За Криойос триумфът е общо пети в Карибските серии след 1954, 1974, 1987 и 2017. Тимът вече дели второ място във вечната ранглиста със сънародниците си Кангрехерос де Сантурсе (1951, 1953, 1955, 1993, 2000) и с тазгодишния финалист Агилас (1997, 1998, 2001, 2003, 2007). Засега недостижим лидер с 10 титли е доминиканският Тигрес дел Лисей.Доминиканската република е рекордьор сред шестте участващи страни с общо 19 отличия в надпреварата, следвана от Пуерто Рико (16), Мексико (9), Куба (8), Венецуела (7) и Панама (1). 0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 88

1