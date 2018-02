Авто Мания Троен триумф за Kia на iF Design 2018 08 февруари 2018 | 23:10 0 0 0 0 0



iF Design Award се връчва в седем категории: продукт, екстериор, комуникации и услуги, архитектура, интериорен дизайн и професионални концепции. Kia спечели три престижни награди в рамките на конкурса в категория Продукт за дизайнa на последните си модели. Фастбекът Kia Stinger, компактният кросоувър Stonic и градският модел Picanto бяха отличените за изключителен продуктов дизайн.



2018 е втора поредна година, в която Kia получава 3 iF награди за своите модели и девета поред за iF отличия на автомобили с марка Kia. Към момента корейски бранд е притежател на 15 iF приза.



Разработен в дизайнерското студио на марката във Франкфурт, Stinger е автентичен грандтурер, автомобил за вълнуващи пътувания на дълги разстояния. Със своята завладяваща осанка Stinger е неповторима комбинация от подчертано динамичен стайлинг, агресивна динамика, хай перформанс характеристики и безапелационно пътно поведение. Инспириран от класическите грандтурери от 70-те години Stinger изпъква с елегантни фастбек пропорции, висока ефективност и динамично съвършенство, които са в унисон с неговия удивителен дизайн.



Проектиран във Франкфурт, компактният кросоувър Kia Stonic се отличава с мускулесто тяло, спортен стайлинг, вълнуващо управление и перфектно пътно поведение. Stonic е моделът с най-много възможности за персонализация в гамата на Kia. Изборът на клиентите е между 20 двуцветни екстериорни комбинации, както и 9 едноцветни.

Double the driving excitement with #Kia #Picanto. #KiaFamily pic.twitter.com/UYpyznuW2A — Kia Motors Global (@Kia_Motors) February 8, 2018

Трето поколение Kia Picanto – най-малкият модел на марката – внася свежест и младежки дух в А-сегмента. Picanto е носител на очарователен дизайн, модерно оборудван интериор и потенциал за персонализация. Въпреки компактните си размери, интелигентно оразмерената му конструкция го определя като един от моделите с най-обширно вътрешно пространство в своя клас.

