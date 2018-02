Макларън привлякоха като спонсор компютърната компания Дел

Макларън обявиха, че са привлекли като спонсор американския компютърен гигант Дел. Договорът е за дългогодишно сътрудничество, в което най-голямата частна технологична компания в света ще снабдява Макларън Рейсинг и Макларън Аплайд Технолоджис с хардуер и софтуер.

Зак Браун заяви, че споразумението между Макларън и Дел се разпростира отвъд традиционния спонсорски модел. "Ние сме като организации с общи разбирания и стратегии, водени от основните принципи на технологичните иновации и човешкия прогрес".

Джереми Бъртън от маркетинга на Дел добави: "Партньорството ни е широкообхватно и ни дава възможност да демонстрираме цялото ни портфолио от портебителски гейминг решения до ниво дата центрове и облачни услуги на корпоративно ниво".

На практика, участието на Дел ще подпомогне Макларън в техните всекидневни операции, в това число съпорт за дизайн и производство, операции на пистата, телеметрия, системи за сигурност, E-спортове и симулации, ангажиране на феновете и други.

