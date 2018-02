Холандската писта "Асен" има реални шансове за влизане в календара

Пистата "ТТ Асен“ може да стане домакин на Гран При на Холандия в близко бъдеще, след като получи одобрение от ФИА в лицето на състезателния директор за Формула 1 Чарли Уайтинг. Той е отбелязал, че трасето ще се нуждае само от малки промени, за да влезе в календара на шампионата.

Холандия се разглежда като опция за домакин на Ф1 главно заради нарастващия интерес към Макс Верстапен. Освен "Асен", кандидатства и "Зандвоорт", така че очевидно желанието е голямо.

