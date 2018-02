Как работи ореолът във Формула1 (видео)

Вземете двуетажен автобус, балансирайте го върху 7 килограма метална рамка, след това го завинтете върху Ф1 болид, който се движи с 300 км/ч. Образно казано, това представлява натоварването, което шаситата на колите ще могат да понасят през 2018. В краткото видео техническият директор на Мерцедес Джеймс Алисън разкрива "значителната промяна", настъпваща с въвеждането на противоречивото устройство, което е задължително през настъпващия сезон.

Разбира се, ореолът, който е далеч от просто "завинтване" върху болида, представлява уникално предизвикателство към дизайнерите. Те търсят най-добрия начин да инсталират елемента от титан, без да нарушат представянето на колата по отношение на тежест или аеродинамика.

Take a double-decker bus. Balance it on top of a 7kg metal frame. Then bolt that to a 300km/h racing car



Those are the kind of numbers the 2018 @F1 chassis has to be able to stand up to…



So, what else do we know about the Halo so far? James Allison explains all pic.twitter.com/gtNHbw7SIV