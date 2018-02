Верстапен за тестовете, надеждите и диетите

Предсезонната подготовка през 2018 отново е ограничена само до 8 дни на пистата, като началото ще бъде на 26 февруари. Обикновено пилотите си поделят дните за тестове, което означава, че Верстапен и Рикардо ще разполагат с по 4 дни на човек. Според Макс е особено важно това време да бъде пълноценно.

В интервю на неговия личен сайт пилотът на Ред Бул разкрива подготовката си за настъпващия сезон. Според него на тестовете става ясно къде се намира колата спрямо останалите в началото на годината. "Най-важното е да изпробваш надеждността на болида и как се държи той". Макс твърди, че добива представа още при първите няколко обиколки.

Предвид силния край на 2017 за Ред Бул, младият холандец е обнадежден за новия сезон. "Естествено, трябва да видим колко са конкурентни новата кола и новия двигател, но все пак да си пилот, означава да си уверен в себе си".

Една от големите промени е въвеждането на ореола, заради който някои пилоти се подлагат на диета за отслабване. Това, обаче, не се отнася до Верстапен. "Нямам повече килограми за сваляне. При мен е просто: трябва да остана колкото съм" завърши той.

RULE 23: No quarter given when you’re racing @Max33Verstappen



#RulesOfF1 #F1 pic.twitter.com/guJJnJQbFr