Баскетбол Сърбин и хърватин фаворити за Барса 07 февруари 2018 | 12:18 0 0 0 0 0



"Блаугранас" освободиха Сито Алонсо след поредната тежка загуба - 72:96 при гостуването на Баскония.



68-годишният Пешич е познато име на феновете на Барселона, след като води отбора от 2002 до 2004 година, печелейки титлата в Евролигата през сезон 2003/2004. За последно той бе начело на Байерн (Мюнхен), а в славната си кариера е работил още в тимове като Босна (Сараево), АЛБА Берлин, Лотоматика (Рим), Жирона, Динамо (Москва), Цървена звезда и Валенсия.

Legendary coach Svetislav Pesic is being considered by Barcelona board as an option for the Head Coach position after Sito Alonso departure. May be Barca's Jupp Heynckes?

Perasovic in as well, but Saras is number 1. More on @MozzartSport. — Nikola Stojkovi (@nikolaS_sN) February 6, 2018

Пешич има европейска и световна титла с Югославия, още една евротитла с Германия, а като треньор на подрастващи извежда вече несъществуващата съюзна република до световната титла за 19-годишни юниши през 1987 година и до европейски триумф при кадетите през 1985 година. Легендарният сърбин за кратко бе консултант на националния отбор на България.

Upon the departure of Sito Alonso, former Anadolu Efes coach Velimir Perasovi is said to take the reins at Barcelona Lassa for the rest of the season. (@IAmDPick) pic.twitter.com/pK5BLSKSPO — TrendBasketEN (@TrendBasketEN) February 7, 2018

52-годишният Перасович има 11 години в Испания като играч и още 8 като треньор. Трикратен шампион на Евролигата с Югопластика (Сплит) в края на 80-те и началото на 90-те години, а като треньор е водил Севиля, Баскония, Естудиантес и Валенсия, печелейки Юрокъп през 2014 година с валенсианците. През 2016 година хърватинът пък извежда Баскония до полуфинал в Евролигата. Две имена се открояват като изявени фаворити за треньорския пост на баскетболния Барселона. Става дума за представители на югославската школа, които вече са се доказвали неведнъж в испанския баскетбол и са добре познати на цяла Европа. Според Mundo Deportivo това са Светислав Пешич и Велимир Перасович, които към момента са без отбори и няма да бъде проблем да започнат веднага работа с каталунския тим, където играе и българския национал Александър Везенков."Блаугранас" освободиха Сито Алонсо след поредната тежка загуба - 72:96 при гостуването на Баскония.68-годишният Пешич е познато име на феновете на Барселона, след като води отбора от 2002 до 2004 година, печелейки титлата в Евролигата през сезон 2003/2004. За последно той бе начело на Байерн (Мюнхен), а в славната си кариера е работил още в тимове като Босна (Сараево), АЛБА Берлин, Лотоматика (Рим), Жирона, Динамо (Москва), Цървена звезда и Валенсия.Пешич има европейска и световна титла с Югославия, още една евротитла с Германия, а като треньор на подрастващи извежда вече несъществуващата съюзна република до световната титла за 19-годишни юниши през 1987 година и до европейски триумф при кадетите през 1985 година. Легендарният сърбин за кратко бе консултант на националния отбор на България.52-годишният Перасович има 11 години в Испания като играч и още 8 като треньор. Трикратен шампион на Евролигата с Югопластика (Сплит) в края на 80-те и началото на 90-те години, а като треньор е водил Севиля, Баскония, Естудиантес и Валенсия, печелейки Юрокъп през 2014 година с валенсианците. През 2016 година хърватинът пък извежда Баскония до полуфинал в Евролигата.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2508

1