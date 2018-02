Формула 1 е в трескава подготовка

През февруари Формула 1 се събужда от зимния си сън и започва да тренира за старта на сезон 2018. Разбира се, във фабриките на отборите никой не е спал в последните месеци. Всички инженери, дизайнери, механици и работници са подготвяли новите си болиди, а пилотите са си починали малко, но основно са тренирали, за да са в отлична форма за новата година.

След броени дни ще видим и първите представители на колите, които тази година ще се надпреварват за титлата. Първи в графика с представяния засега са Уилямс, които ще ни покажат своя FW41 с двигател Мерцедес на 15 февруари в Лондон. До него ще застане и новият им пилот Сергей Сироткин. След тях са Заубер (20.02), Рено (20.02), Ферари и шампионите Мерцедес (22.02). Последни в списъка са Макларън (23.02) и Торо Росо (26.02), но все още не знаем кога ще са представянията на Ред Бул, Форс Индия и Хаас.

This is what we are getting ready for... #ScuderiaFerrariInforacing #ForzaFerrari pic.twitter.com/nF57cfEs5s