Тенис Ще има вечерна сесия на два корта по време на US Open 06 февруари 2018 | 23:51 0 0 0 0 0



Американската тенис асоциация вече е съгласувала промените в програмата на турнира от Големия Шлем, който ще се състои през септември. Така за пръв път на Откритото първенство на САЩ ще има два корта с вечерна сесия.



През миналата година той се случваше само на централния корт "Артър Аш". Другата промяна е, че на "Артър Аш" ще има само два мача във всяка сесия за деня, вместо по три.



Три срещи ще се играят в дневната и във вечерната програма само на "Луис Армстронг". И двата корта разполагат с подвижен покрив. Hello beautiful! The newest Louis Armstrong Stadium renderings are here and they look spectacular! https://t.co/Bvx2ZiMtDs pic.twitter.com/M6hPSzdo22 — US Open Tennis (@usopen) October 20, 2017 На новия корт "Луис Армстронг", който е с капацитет 14 хиляди места, ще има и вечерна сесия по време на Откритото първенство на САЩ по тенис през 2018 година, съобщиха организаторите.Американската тенис асоциация вече е съгласувала промените в програмата на турнира от Големия Шлем, който ще се състои през септември. Така за пръв път на Откритото първенство на САЩ ще има два корта с вечерна сесия.През миналата година той се случваше само на централния корт "Артър Аш". Другата промяна е, че на "Артър Аш" ще има само два мача във всяка сесия за деня, вместо по три.Три срещи ще се играят в дневната и във вечерната програма само на "Луис Армстронг". И двата корта разполагат с подвижен покрив. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 127

1