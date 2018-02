Tommy Hilfiger се връща във Формула 1 с Мерцедес

Днес Мерцедес обявиха, че са подписали многогодишно споразумение с американския дизайнер Tommy Hilfiger. Така от сезон 2018 нататък отборът ще е облечен с Tommy и името на компанията ще е изписано върху болида.

"Новината е страхотна, защото означава, че всички ще се уредим с нови състезателни и дрехи за пътуване. Всички във фабриката и офиса ще изглеждаме стилно. Очаквайте на представянето на W09 по-късно този месец да видите логото на Tommy Hilfiger. То ще бъде на колата и навсякъде из гаража и пистата "Силвърстоун" в деня на дебюта", написаха Мерцедес.

Това няма да е първата поява на американската компанията Tommy Hilfiger във Формула 1 - през 1991 година тя е била спонсор на Ферари и самият Томи Хилфигър следи шампионата: "Светът на моторните спортове ме изуми още с първото състезание от календара на Формула 1, на което присъствах. Завръщането ни в световния шампионат с Мерцедес, които са отбор номер едно, е невероятен начин да съчетаем модата с Формула 1. Усещам страстта, духа и мотивацията, които всички в Mercedes-AMG Petronas Motorsport демонстрират всеки уикенд и понеже споделям тези качества, нямам търпение партньорството ни да започне".

It’s the drive within that makes you a champion at whatever you do. #WhatsYourDrive #MercedesAMGF1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/qSePhMyZGI