Ще успее ли Мерцедес да бие рекорда на Ферари по доминация във Ф1?

Мерцедес има шанс да стане вторият тим в историята на Формула 1, който успява да грабне титлата и при състезателите и при конструкторите 5 години подред. Досега това е правено само от Ферари с Михаел Шумахер в периода 2000-2004. Тази година немският отбор има възможност да изравни рекорда, след като от 2014 насам доминира с 4 двойни титли, донесени от Люис Хамилтън и Нико Розберг.

Дори Мерцедес да победят и през 2018, те ще трябва да почакат още, за да постигнат рекорда на Ферари от 6 последователни победи в шампионата при конструкторите. Интересното е, че именно тимът от Маранело е този, който изглежда с най-големи шансове да спре конкурентите си.

Други отбори, които са били близо до този рекорд, са Ред Бул (2010-2013 със Себастиан Фетел) и Макларън (1988-1991 с Айртон Сена и Ален Прост).

Ако Мерцедес спечелят през 2018, това ще бъде десети пореден сезон без титла за някой от трите най-успешни тима в историята на Ф1: Ферари, Макларън и Уилямс.

Formula 1 news: Can Mercedes match Ferrari’s record of dominance? 2018’s stats to watch | 2018 F1 season - Will Mercedes become the second team in F1 history to sweep both championships for five years in a row in 2018? Here's a look at the season ahea... https://t.co/BUmNLVnCiK