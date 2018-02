Сироткин отрича да е "платен пилот"

Новият пилот на Уилямс Сергей Сироткин заяви, че игнорира всички, които го наричат "платен пилот". Твърденията са, че руснакът си е подсигурил мястото в отбора, благодарение на милионите, дадени от ЕсЕмПи Банк.

"Не обръщам внимание на определения като "платен пилот" заяви Сироткин пред руско радио. "Хората пишат какво ли не, но откъде се информират? Ако знаеш нещо и можеш да го подкрепиш с факти – тогава го направи".

Сироткин коментира и отшумяващата вече тема с премахването на момичетата с табелките. "Когато си на старта, не мислиш за момичетата. Ако не бяха ми казали за новините и шума около темата, нямаше дори да забележа разликата."

Пилотът обясни, че разбира мотивите и на двете страни, но той гледа от собствената си професионална гледна точка – промяната не се отразява на самите състезатели по никакъв начин.

