Сериозна глоба за Рилски, последно предупреждение за Удо

Баскетбол

На заседание, проведено на 02.02.2018 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) взе следните решения:



1. Налага на Станислав Говедаров, състезател с No 11 от отбора на БК Ямбол, глоба в размер на 100 (сто) лв. на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ за получено персонално техническо нарушение, отсъдено в мач No 63 от 27.01.2018 г. между отборите на БК Балкан и БК Ямбол.



2.Налага на Уладзимир Крисевич, състезател с No 6 от отбора на БК Спартак Плевен, глоба в размер на 100 (сто) лв. на основание чл. 34, т. 1 от ДАП на НБЛ за получено персонално техническо нарушение, отсъдено в мач No 62 от 27.01.2018 г. между отборите на БК Черно море и БК Спартак Плевен.



3. Налага на БК Рилски спортист глоба в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лв. на основание чл. 37, т. 8 от ДАП на НБЛ за хвърляне на предмети на терена, които са опасни за здравето на участниците – деяние, извършено в мач No 64 от 27.01.2018 г. между отборите на БК Рилски спортист и БК Левски Лукойл.



4.Налага на БК Рилски спортист глоба в размер на 1000 (хиляда) лв. на основание чл. 37, т. 1 от ДАП на НБЛ за нарушаване на установения ред по време на срещата чрез непристойни прояви, създаващи ненормална обстановка на терена и извън него – деяние, извършено в мач No 64 от 27.01.2018 г. между отборите на БК Рилски спортист и БК Левски Лукойл.



На ДАС на НБЛ е служебно известно обстоятелството, че след среща No 64 от 27.01.2018 г. между отборите на БК Рилски спортист и БК Левски Лукойл старши треньорът на БК Рилски спортист г-н Людмил Хаджисотиров е направил пред медиите коментар на съдийството, твърдейки че то е решило изхода на двубоя, а неговият отбор е бил ощетен. ДАС се запозна с изявлението на г-н Людмил Хаджисотиров и поиска становището на Съдийската колегия. Изявлението на г-н Людмил Хаджисотиров е несъвместимо с нормативната уредба на БФБ, както и с договорените спортсменски отношения между треньори и съдии в началото на сезона. Поради това ДАС напомня на г-н Людмил Хаджисотиров утвърдената процедура за възражение по повод на съдийството на даден съдия, дори и при сериозно съмнения за съдийски грешки. С настоящото се прави последно предупреждение за бъдещи подобни прояви.