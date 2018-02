Сменят момичетата от стартовата решетка с деца

Ръководството на Формула 1 реши да смени жените модели на стартовата решетка с деца. Миналата седмица първоначално беше обявено само, че Ф1 момичетата се махат заради съмнения в сексизъм. Последваха бурни реакции от страна на фенове и на личности от спорта и извън него. Мнозинството от тях бяха против отпадането на манекенките. На другия полюс останаха феминистите, които твърдяха, че момичета в такава "стереотипна роля" отблъскват като цяло жените от участие във Формула 1.

Изглежда Либърти Медиа са намерили "соломоновско решение" на проблема. Новото ръководство на Ф1 обяви, че започва инициативата "Grid Kids" (деца на стартовата решетка). Децата ще бъдат избирани от местните моторспорт клубове и ще придружават и стоят до пилотите на стартовата решетка на всяко състезание.

"Ще бъде невероятно преживяване за децата – представете си как стоят до своите герои, как наблюдават приготовленията им за състезание, как са в непосредствена близост до елита на елита в моторните спортове в най-вълнуващите мигове преди старта" каза Шон Братчес.

