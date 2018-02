Зимни спортове Лас Вегас победи Вашингтон в НХЛ 05 февруари 2018 | 11:03 0 0 0 0 0



Райън Карпентър се отчете с попадение и асистенция в полза на победителите, а със същото постижение се отличи и Мат Нисканен от столичния отбор.



Чандлър Стивънс и Никлас Бакстрьом също бяха точни за Вашингтон. Райли Смит вкара два гола в полза на Лас Вегас.

Biscuits belong on the top shelf. #VGKvsWSH pic.twitter.com/u7xvNm5NWv — NHL (@NHL) 4 февруари 2018 г.

Вратарят на гостите Марк-Андре Флюри се отличи с 20 спасени шайби.



Тимът на Кепитълс е лидер в дивизия Метрополитън, докато Лас Вегас е на първата позиция в Тихоокеанската дивизия.



Каролина загуби с 1:3 у дома срещу Сан Хосе. Тимо Майер, Крис Тиърни и Бернт Бърнс вкараха головете за Шаркс, а вратарят Арън Дел направи 29 спасявания. Себастиан Ейхо реализира превърналото се в почетно попадение за домакините.



Монреал победи с 4:1 у дома Отава в друга среща от НХЛ. Артури Лехконен отбеляза на два пъти в мрежата на Сенатърс, а по едно попадение добавиха Джеф Петри и Томаш Плеканец. Майк Хофман беше точен за Отава.

