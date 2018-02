Снукър 20-а титла за възродения Уилямс след разгром в Берлин 05 февруари 2018 | 10:47 - Обновена 0 0 0 0 1

"Pot that one, Mark!"



Mark Williams has won his second German Masters title! pic.twitter.com/VXdZmJTyyt — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 4, 2018





Уилямс става едва петият майстор на щеката в историята на спорта, който достига границата от 20 трофея - другите са Стивън Хендри (36), Рони О’Съливан (31), Джон Хигинс (29) и Стив Дейвис (28). Също така за първи път от сезон 2002/03 уелсецът не е печелил два ранкинг турнира в рамките на една кампания, а през въпросната преди 15 години триумфира в Шампионата на Обединеното кралство и в “Крусибъл”. През този сезон той спечели и Световното първенство по снукър с шест червени, което не е част от ранкинг системата.

Mark Williams believes his hard work has paid off as he becomes the first person to win the German Masters for the second time pic.twitter.com/hln23doG40 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 4, 2018

Чекът за 80 хиляди паунда на Уилямс го извисява до седма позиция в световната ранглиста. Той направи сенчъри брейк и още шест серии над 50 точки пред над 2000 зрители в зала “Темподром” в Берлин. Така се стигна до най-“едностранния” финал на ранкинг турнир след разгрома на Марк Селби над Дин Дзюнхуей с 10:1 през 2016-а в Международния шампионат.

'Unbelievable' Mark Williams was just too good on the day pic.twitter.com/9GVFfWCzDQ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 4, 2018

Греъм Дот пък бе на ранкинг финал за първи път от 2010-а (тогава в “Крусибъл”), но пропусна шанса за трети трофей след световната титла през 2006-а и China Open на следващата година. Все пак, шотландецът блесна в Берлин и елиминира Бари Хоукинс и Шон Мърфи, като за стигането до финал спечели 35 хиляди паунда, които ще го изкачат до 25-о място в световната ранглиста. Mark Williams' confidence is sky-high! pic.twitter.com/RHKUMGpC54 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 4, 2018 Предизвикалият голям интерес и провокиращ препратки към миналото сблъсък между Марк Уилямс и Греъм Дот - двама световни шампиони по снукър - във финала на Германския Мастърс не оправда очакванията откъм интрига. Уелския дракон по категоричен начин с успех 9:1 доказа, че е по-достоен за трофея и прибави юбилейна 20-а ранкинг титла в кариерата си и втора през настоящата кампания след отличието от Откритото първенство на Северна Ирландия.Уилямс става едва петият майстор на щеката в историята на спорта, който достига границата от 20 трофея - другите са Стивън Хендри (36), Рони О’Съливан (31), Джон Хигинс (29) и Стив Дейвис (28). Също така за първи път от сезон 2002/03 уелсецът не е печелил два ранкинг турнира в рамките на една кампания, а през въпросната преди 15 години триумфира в Шампионата на Обединеното кралство и в “Крусибъл”. През този сезон той спечели и Световното първенство по снукър с шест червени, което не е част от ранкинг системата.Чекът за 80 хиляди паунда на Уилямс го извисява до седма позиция в световната ранглиста. Той направи сенчъри брейк и още шест серии над 50 точки пред над 2000 зрители в зала “Темподром” в Берлин. Така се стигна до най-“едностранния” финал на ранкинг турнир след разгрома на Марк Селби над Дин Дзюнхуей с 10:1 през 2016-а в Международния шампионат.Греъм Дот пък бе на ранкинг финал за първи път от 2010-а (тогава в “Крусибъл”), но пропусна шанса за трети трофей след световната титла през 2006-а и China Open на следващата година. Все пак, шотландецът блесна в Берлин и елиминира Бари Хоукинс и Шон Мърфи, като за стигането до финал спечели 35 хиляди паунда, които ще го изкачат до 25-о място в световната ранглиста.

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 359 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1