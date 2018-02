Болидът на Хамилтън с малки промени

Шефът на Мерцедес Ф1 призна, че не са правени особено големи промени по болида на Люис Хамилтън, с който англичанинът записа четвъртата си световна титла. Колата, която донесе и поредната конструкторска титла на отбора – W08 – показа някои капризи и проблеми в първоначалното развитие, заради което си спечели прякора "дива". Въпреки това, Тото Волф е на мнение, че машината не трябва да търпи някакво дълбоко преобразяване за новия сезон, за да не загуби както "темперамента" си, така и производителността си.

"W08 беше най-бързата кола във Формула 1, записа най-много пол позиции и спечели повечето състезания" отбеляза Волф. Той допълни, че трябва да внимават да не развалят онова, което работи добре, в опит да преодолеят някои дребни проблеми.

"След месец, когато дойдат тестовете, ще разберем какво сме постигнали. Този процес никога не е перфектно гладък, защото винаги се опитваме да разширяваме границите. Искаме да направим болидите колкото се може по-леки и – евентуално – по-бързи. Мисля, че имахме успешна зима" завърши Волф.

