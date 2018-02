Англия Шоу на Салах, две дузпи за Тотнъм, объркан съдия и драма без победител (видео) 04 февруари 2018 | 20:28 - Обновена 0 0 0 5 69



В последните минути съдията се превърна в главно действащо лице. Първо той отсъди дузпа за лондончани, въпреки че помощникът му го информира, че Хари Кейн е бил в засада преди нарушението. Голмайсторът обаче пропусна от бялата точка. В продължението на редовното време Салах развинти защитата на “шпорите” и накара феновете да избухнат, като се разписа за 2:1. В 95-ата минута Кейн успя да изравни след втората дузпа, която изпълни. Този път имаше малко повече основания за нарушение на Ван Дайк срещу Ламела, но решението бе спорно, тъй като халфът много леко падна в наказателното поле.



С този гол Кейн не само донесе точката на Тотнъм, но и отбеляза попадение номер 100 във Висшата лига. След този резултат Ливърпул остана трети, като има аванс от две точки пред петия Тотнъм. Между тях е Челси, който утре гостува на Уотфорд.

Have you ever seen a crazier finale to a Premier League match than that?



Liverpool v Tottenham was an absolute classic.



https://t.co/wfpl8ZLCsV pic.twitter.com/2H8Mxm58zW — BBC Sport (@BBCSport) February 4, 2018

Ливърпул причини на Тотнъм това, което “шпорите” направиха на



Мърсисайдци пресираха много високо в половината на съперника и играчите на Почетино не получаваха време, за да се организират. Темпото бе много високо, но опасните положения бяха пред вратата на Лорис. Джеймс Милнър бе близо до попадение след рикошет. Възможности се откриха пред Фирмино и Салах. Тотнъм опитваше да отговори, но топката не стигаше до Кейн.



Гостите имаха по-добър период в края на първата част. В 34-ата минута Сон развинти защитата на домакините и намери Ериксен, който се озова сам срещу Кариус, но преди това бе отсъдена засада. Хубав удар на Дембеле пък бе спасен от вратаря на Ливърпул.

40: Dembele with a decent strike on the half-volley. Karius equal to the effort.



[1-0]https://t.co/dYNDWBkdch pic.twitter.com/jmbLCNZwkw — Liverpool FC (@LFC) February 4, 2018 След почивката Тотнъм постепенно взе инициативата и започна да създава положения. В 57-ата минута Деле Али, който не се забелязваше през първото полувреме, изведе великолепно Сон. Кариус излезе и успя да блокира удара на корееца с тяло. Топката се върна в Али, чийто изстрел мина близо до дясната греда. “Шпорите” изнесоха играта в половината на съперника и на няколко пъти опитаха да изведат Кейн на добра позиция, но подаванията не сполучиха.



Клоп реши да направи промени, защото Ливърпул отстъпи владеенето на топката, а и не създаваше положения през втората част. Мане и Хендерсън напуснаха терена, а на тяхно място се появиха Вайналдум и Окслейд-Чембърлейн. Деле Али пък опита да спечели дузпа в 69-ата минута. Той симулира в наказателното поле, за което получи жълт картон. Английският национал нямаше претенции и дори поздрави съдията за решението му.



Почетино пусна в игра Уаняма и секунди по-късно той му се отблагодари. Халфът изравни резултата в 80-ата минута с фантастичен удар от далечна дистанция. С оглед на превъзходството на Тотнъм през второто полувреме гостите стигнаха до заслужено изравняване.



Няколко минути по-късно драмата стигна ново ниво. Съдията отсъди несъществуваща дузпа. Хари Кейн бе изведен сам срещу вратаря на домакините, заобиколи го и бе повален. Реферът Джонатан Мос посочи бялата точка, но след това отиде да се съветва с помощника си, който му каза, че Кейн е бил в засада при подаването. Неясно защо, въпреки тази информация, съдията реши, че дузпа има, като очевидно според него Ловрен е докоснал топката, отправяща се към Кейн, който беше в положение на засада. Голмайсторът на Тотнъм стреля слабо и в центъра на вратата, като се поддаде на напрежението и пропусна дузпата.







Ливърпул се активизира и се опита да стигне до нов гол. В първата минута от добавеното време Салах се озова с топката в наказателното поле. Той първо опита центриране, топката се отклони в ръката на Али. Съдията не отсъди нищо, но играчите на Тотнъм се объркаха, а Салах се възползва като финтира няколко пъти и прати топката в мрежата от много малък ъгъл. Това влуди феновете на “Анфийлд” и Клоп, който направи спринт почти до ъгловото флагче.



Германецът обаче бе разочарован в 95-ата минута. Ерик Ламела се строполи в наказателното поле след докосване от страна на Ван Дайк, който се опита да дръпне назад крака си. Аржентинецът реално не бе изритан, така че да падне. Главният съдия не отсъди нищо, но бе привикан от неговия помощник, който му съобщи за случилото се в наказателното поле и това доведе до втора дузпа за Тотнъм. Този път Кейн бе безпогрешен и вкара 100-ия си гол във Висшата лига.







ЛИВЪРПУЛ - ТОТНЪМ 2:2

1:0 - Салах (3)

1:1 - Уаняма (80)

2:1 - Салах (92)

2:2 - Кейн (94-д)



ЛИВЪРПУЛ: Кариус, Робертсън, Ловрен, Ван Дайк, Александър-Арнолд, Джан, Хендерсън, Милнър, Салах, Мане, Фирмино



ТОТНЪМ: Лорис, Дейвис, Санчес, Вертонген, Трипиер, Дайър, Дембеле, Ериксен, Али, Сон, Кейн





МИНУТА ПО МИНУТА



КЛАСИРАНЕ

Ливърпул и Тотнъм завършиха 2:2 в драматичен двубой на “ Анфийлд ”. Отборът на Юрген Клоп водеше на почивката с гол на Мохамед Салах още в третата минута. През втората част гостите имаха предимство и стигнаха до заслужено изравняване след фантастичен изстрел на Виктор Уаняма, който се появи като резерва.В последните минути съдията се превърна в главно действащо лице. Първо той отсъди дузпа за лондончани, въпреки че помощникът му го информира, че Хари Кейн е бил в засада преди нарушението. Голмайсторът обаче пропусна от бялата точка. В продължението на редовното време Салах развинти защитата на “шпорите” и накара феновете да избухнат, като се разписа за 2:1. В 95-ата минута Кейн успя да изравни след втората дузпа, която изпълни. Този път имаше малко повече основания за нарушение на Ван Дайк срещу Ламела, но решението бе спорно, тъй като халфът много леко падна в наказателното поле.С този гол Кейн не само донесе точката на Тотнъм, но и отбеляза попадение номер 100 във Висшата лига. След този резултат Ливърпул остана трети, като има аванс от две точки пред петия Тотнъм. Между тях е Челси, който утре гостува на Уотфорд.Ливърпул причини на Тотнъм това, което “шпорите” направиха на Манчестър Юнайтед преди няколко дни - отбеляза им много ранен гол. Още в третата минута Мохамед Салах откри резултата, след като се възползва от грешка в защитата на гостите. Ерик Дайър опита да върне топката, но изведе Салах сам срещу Лорис и египтянинът насочи топката към мрежата. За него това е 20-ти гол от началото на сезона във Висшата лига.Мърсисайдци пресираха много високо в половината на съперника и играчите на Почетино не получаваха време, за да се организират. Темпото бе много високо, но опасните положения бяха пред вратата на Лорис. Джеймс Милнър бе близо до попадение след рикошет. Възможности се откриха пред Фирмино и Салах. Тотнъм опитваше да отговори, но топката не стигаше до Кейн.Гостите имаха по-добър период в края на първата част. В 34-ата минута Сон развинти защитата на домакините и намери Ериксен, който се озова сам срещу Кариус, но преди това бе отсъдена засада. Хубав удар на Дембеле пък бе спасен от вратаря на Ливърпул.След почивката Тотнъм постепенно взе инициативата и започна да създава положения. В 57-ата минута Деле Али, който не се забелязваше през първото полувреме, изведе великолепно Сон. Кариус излезе и успя да блокира удара на корееца с тяло. Топката се върна в Али, чийто изстрел мина близо до дясната греда. “Шпорите” изнесоха играта в половината на съперника и на няколко пъти опитаха да изведат Кейн на добра позиция, но подаванията не сполучиха.Клоп реши да направи промени, защото Ливърпул отстъпи владеенето на топката, а и не създаваше положения през втората част. Мане и Хендерсън напуснаха терена, а на тяхно място се появиха Вайналдум и Окслейд-Чембърлейн. Деле Али пък опита да спечели дузпа в 69-ата минута. Той симулира в наказателното поле, за което получи жълт картон. Английският национал нямаше претенции и дори поздрави съдията за решението му.Почетино пусна в игра Уаняма и секунди по-късно той му се отблагодари. Халфът изравни резултата в 80-ата минута с фантастичен удар от далечна дистанция. С оглед на превъзходството на Тотнъм през второто полувреме гостите стигнаха до заслужено изравняване.Няколко минути по-късно драмата стигна ново ниво. Съдията отсъди несъществуваща дузпа. Хари Кейн бе изведен сам срещу вратаря на домакините, заобиколи го и бе повален. Реферът Джонатан Мос посочи бялата точка, но след това отиде да се съветва с помощника си, който му каза, че Кейн е бил в засада при подаването. Неясно защо, въпреки тази информация, съдията реши, че дузпа има, като очевидно според него Ловрен е докоснал топката, отправяща се към Кейн, който беше в положение на засада. Голмайсторът на Тотнъм стреля слабо и в центъра на вратата, като се поддаде на напрежението и пропусна дузпата.Ливърпул се активизира и се опита да стигне до нов гол. В първата минута от добавеното време Салах се озова с топката в наказателното поле. Той първо опита центриране, топката се отклони в ръката на Али. Съдията не отсъди нищо, но играчите на Тотнъм се объркаха, а Салах се възползва като финтира няколко пъти и прати топката в мрежата от много малък ъгъл. Това влуди феновете на “Анфийлд” и Клоп, който направи спринт почти до ъгловото флагче.Германецът обаче бе разочарован в 95-ата минута. Ерик Ламела се строполи в наказателното поле след докосване от страна на Ван Дайк, който се опита да дръпне назад крака си. Аржентинецът реално не бе изритан, така че да падне. Главният съдия не отсъди нищо, но бе привикан от неговия помощник, който му съобщи за случилото се в наказателното поле и това доведе до втора дузпа за Тотнъм. Този път Кейн бе безпогрешен и вкара 100-ия си гол във Висшата лига.Кариус, Робертсън, Ловрен, Ван Дайк, Александър-Арнолд, Джан, Хендерсън, Милнър, Салах, Мане, ФирминоЛорис, Дейвис, Санчес, Вертонген, Трипиер, Дайър, Дембеле, Ериксен, Али, Сон, Кейн 26 кръг, неделя 4 февруари Премиър лийг Ливърпул 2:2 краен резулат Тотнъм титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Анфийлд

Съдия: Jon Moss 1 32 6 4 26 9 21 23 5 66 11 1 5 33 2 15 12 23 20 18 11 10 Юрген Клоп Маурисио Почетино 4-3-3 4-2-3-1 Титуляри Лорис Кариус 1 1 Юго Лорис Трент Александър-Арнолд 66 2 Киърън Трипиър Деян Ловрен 6 6 Дейвинсън Санчес Мина Вирджил ван Дайк 4 5 Ян Вертонген Андрю Робъртсън 26 33 Бен Дейвис Емре Джан 23 15 Ерик Дайър Джордан Хендерсън 14 19 Муса Дембеле Джеймс Милнър 7 23 Кристиaн Ериксен Мохамед Салах 11 20 Деле Али Роберто Фирмино 9 7 Сон Хюн-Мин Садио Мане 19 10 Хари Кейн Резерви Алекс Окслейд-Чембърлейн 21 11 Ерик Ламела Жоел Матип 32 12 Виктор Уаняма Жоржиньо Вайналдум 5 18 Фернандо Йоренте Мохамед Салах гол 90' Сон Хюн-Мин излиза Емре Джан жълт картон Фернандо Йоренте влиза Хари Кейн дузпа 80' Виктор Уаняма гол 79' Муса Дембеле излиза Виктор Уаняма влиза Джеймс Милнър излиза 78' Жоел Матип влиза 71' Дейвинсън Санчес Мина излиза Ерик Ламела влиза 69' Деле Али жълт картон Садио Мане излиза 65' Алекс Окслейд-Чембърлейн влиза Джордан Хендерсън излиза Жоржиньо Вайналдум влиза Джеймс Милнър жълт картон 58' Трент Александър-Арнолд жълт картон 42' Мохамед Салах гол 3' 13 Подавания 13 2 Голове 2 3 Ъглови удари 7 17 Центрирания 33 2 Засади 2 3 Точни удари 7 6 Тъчове 11 4 Неточни удари 3 4 Удари от вратата 8 34 Притежание на топката % 66 2 Жълти картони 1 2 Блокирани удари 3 3 Смени 3 2 Контра атаки 1 15 Извършени фалове 10 Премиър лийг М П Р З Г точки 1 Манчестър Сити 26 22 3 1 74:19 (55) 69 2 Манчестър Юнайтед 26 17 5 4 51:18 (33) 56 3 Ливърпул 26 14 9 3 59:31 (28) 51 4 Челси 25 15 5 5 45:19 (26) 50 5 Тотнъм 26 14 7 5 51:24 (27) 49 6 Арсенал 26 13 6 7 51:35 (16) 45 7 Бърнли 26 9 9 8 21:23 (-2) 36 8 Лестър 26 9 8 9 38:35 (3) 35 9 Борнемут 26 8 7 11 30:37 (-7) 31 10 Евертън 26 8 7 11 29:45 (-16) 31 11 Уотфорд 25 7 6 12 33:44 (-11) 27 12 Уест Хам 26 6 9 11 32:46 (-14) 27 13 Брайтън 26 6 9 11 21:35 (-14) 27 14 Кристъл Палас 26 6 9 11 24:39 (-15) 27 15 Саутхамптън 26 5 11 10 28:38 (-10) 26 16 Нюкасъл 26 6 7 13 24:36 (-12) 25 17 Суонзи 26 6 6 14 19:37 (-18) 24 18 Стоук Сити 26 6 6 14 26:52 (-26) 24 19 Хъдърсфийлд 26 6 6 14 19:46 (-27) 24 20 Уест Бромич 26 3 11 12 21:37 (-16) 20 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Мохамед Салах 3' 80' 1:1 Виктор Уаняма 90' 1:2 Хари Кейн 2:2 Мохамед Салах 90'

Още по темата

0 0 0 5 69 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 40436 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3 4 5