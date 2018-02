Снукър Носталгичен финал в Германския Мастърс 04 февруари 2018 | 10:34 0 0 0 0 0

The @markwil147 resurgence continues!



A classy 6-1 victory over Judd Trump sees him through to the D88 German Masters Final, where he'll face Graeme Dott.



Two finals in the last three ranking events for the Welshman! #D88GermanMasters pic.twitter.com/o8VIlDoHpe — World Snooker (@WorldSnooker1) February 3, 2018

42-годишният Уилямс има реален шанс за 20-а ранкинг титла в бляскавата си кариера, след като продължава възраждането си през настоящия сезон. През 2011-а той също спечели титлата в “Темподром”, а срещу Тръмп бе безпогрешен и по най-добрия начин се възползва от грешките под напрежение на Асото в колодата.







He's there!



2006 World Champion Graeme Dott has booked his place in the D88 German Masters Final!



What a run for the Scot... #147sf #D88GermanMasters pic.twitter.com/JvlszYfBHN — World Snooker (@WorldSnooker1) February 3, 2018 Греъм Дот пък е на ранкинг финал за първи път от осем години насам, след като срази Шон Мърфи с 6:4 в мач, който Магьосника доминираше през първата му половина, но изведнъж всички леки му неточности биваха наказвани от шотландеца. Дот е световен шампион от 2006 година и в China Open от 2007-ма, като се стреми да спечели едва третата си ранкинг титла, след като за последно се бори за такава в “Крусибъл” през 2010-а, когато загуби от Нийл Робъртсън.







