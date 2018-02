Мачида се измъчи с Ерик Андърс

Бившият шампион на UFC в лека-тежка категория Лиото Мачида – Дракона (Браз) се измъчи в двубоя с Ерик Андерс, но въпреки това успя да му нанесе първо поражение в кариерата. Срещата беше основен мач от галавечерта в Белем (Браз). След края на срещата двама от съдите бяха дали за ветерана, докато третият беше предпочел Андерс (48:47, 49:46, 47:48).

What is the hate for @lyotomachidafw winning tonight!? What did Anders bar 2 takedowns? The loss doesn't harm his career, and #Machida gets a win he rightfully deserves; let #TheDragon have his last bow and Anders continues with his career #UFCBelem