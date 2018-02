Дейвид Култард е новият "Шампион на шампионите" (видео)

Бившият пилот и 13-кратен победител във Формула 1 Дейвид Култард спечели тазгодишното издание на "Състезанието на шампионите" (RoC), побеждавайки на финала шампиона във WRC Петер Солберг. Традиционното състезание се проведе за първи път в столицата на Саудитска Арабия - Риад, като това бе и първото моторспорт събитие за страната.

Британецът стигна до триумфа след като победи Солберг първо в НАСКАР автомобил с половинсекундна преднина, а по-късно и във Vuhl 05 с аванс от 1.7 секунди. Това е вторият успех на Култард в RoC след този в Барбадос през 2014 година.

В полуфинала Култард отстрани деветкратния победител в "24-те часа на Льо Ман" Том Кристенсен в Xtreme Pickups благодарение на едва една десета. В другия полуфинал Солберг се изправи срещу съотборника си в Световния раликрос шампионат Йохан Кристоферсон с Vuhl 05, който обаче се забави на старта. Миналогодишният победител Хуан Пабло Монтоя бе елиминиран още в ¼-финалите от Кристенсен с RoC бъги. Сблъсъкът между двамата пък бе повторение на миналогодишния финал.

