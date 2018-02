MotoGP скъсява дистанциите на 7 състезания през 2018

Седем състезания от календара на MotoGP за сезон 2018 ще бъдат със скъсена дистанция. До решението се стига след предложения на самите пилоти пред Комисията по безопасност към шампионата. В повечето случаи става въпрос за само една обиколка с изключение на кръга на "Херес", Испания, където дистанцията е намалена с две обиколки, и във Валенсия – с три.

Девет от състезанията в междинния кръг - Moto2 – и седем от тези в Moto3 също ще бъдат с по-кратка продължителност, така че да направят изготвянето на графика по-лесен за организаторите. Очаква се през сезон 2019 обиколките да бъдат намалени още малко заради въвеждането на нова категория с електрически мотоциклети. Повечето от тези кръгове ще бъдат с по едва осем обиколки и ще се провеждат само на територията на Европа точно преди стартовете от кралския клас.

"Остин", САЩ – от 21 на 20 обиколки

"Херес", Испания – от 27 на 25 обиколки

"Льо Ман", Франция – от 28 на 27 обиколки

"Барселона", Испания – от 25 на 24 обиколки

"Бърно", Чехия – от 22 на 21 обиколки

"Мизано", Сан Марино – от 28 на 27 обиколки

"Валенсия", Испания – от 30 на 27 обиколки

