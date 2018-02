Обамеянг дебютира с гол, Мхитарян блесна с три аситенции, но героят на Арсенал бе друг (видео)

Aaron Ramsey

1st multiple goal game since Dec 2014

1st multiple goal PL game since Nov 2013

1st ever multiple goal PL game at Emirates Stadium (109th home PL app) pic.twitter.com/zfmXZnRVlK — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 3, 2018

Henrikh Mkhitaryan provides an assist for Pierre-Emerick Aubameyang for the 1st time since Borussia Dortmund's 5-1 Bundesliga win v Wolfsburg in April 2016 pic.twitter.com/sOcBMMH0Pm — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 3, 2018

Aaron Ramsey is the 20th different player to score a hat-trick for Arsenal in PL

8 Henry

5 Wright

3 Adebayor, van Persie, Walcott

2 K.Campbell, Sanchez,

1 Anelka, Arshavin, Bergkamp, Cazorla, Giroud, Kanu, Ljungberg, Overmars, Parlour, Pennant, Pires, Ramsey, Wiltord pic.twitter.com/fedcoCJqOm — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 3, 2018

Арсенал разгроми с 5:1 Евертън на " Емиратс " в двубоя, в който за "топчиите" дебютира Пиер-Емерик Обамеянг , а Хенрих Мхитарян записа първия си мач като титуляр. Двамата се представиха подобаващо, след като габонецът се разписа в 37-ата минута, а арменецът направи три асистенции. Големите аплодисменти обаче бяха за Аарън Рамзи (6', 19', 74'), който записа хеттрик. Лоран Косиелни (14') също добави името си сред голмайсторите, а Доминик Калвърт-Люин (64') отбеляза почетното попадение за "карамелите".Голямата новина в състава на "топчиите" бе, че Обамеянг, рекордната покупка на Арсен Венгер , започна като титуляр, въпреки че предишните два дни бе болен. Другото ново попълнение - Хенрих Мхитарян, стартира за първи път за Арсенал. Александре Лаказет остана на скамейката за началото. Аарън Рамзи пък беше предпочетен пред Джак Уилшир Еляким Мангала , който бе привлечен под наем от Манчестър Сити , започна за Евертън. Тио Уолкот пък излезе срещу бившия си клуб. Уейн Рууни Гилфи Сигурдсон бяха оставени на пейката за началото. Умар Ниасе водеше атаката на "карамелите".Арсенал буквално разпиля своя съперник през първата част. Още в шестата минута домакините взеха преднина след атака, в която участие имаха и двете нови попълнения. Обамеянг намери с хубав пас Мхитарян отдясно, а арменецът центрира по земя към Рамзи, който бе точен от няколко метра. В 14-ата Йозил центрира от корнер, Мустафи продължи с глава към далечната греда, където Косиелни подложи своята глава и прати топката във вратата - 2:0. Пет минути след това Разми отбеляза втория си гол днес след удар от 25 метра и рикошет в Мангала, който попречи на Пикфорд. Централният бранител за втори път не прецени добре ситуацията, след като не се намеси подобаващо и при първото попадение.В 32-рата минута Обамеянг получи първата си възможност. Той бе изведен с перфектно подаване от Йозил, напредна на скорост, но стреля от малък ъгъл и Пикфорд изби. Пет минути след това обаче Обамеянг вече празнуваше първия си гол с екипа на Арсенал, след като получи извеждащ пас от Мхитарян и прехвърли елегантно Пикфорд. Повторенията показаха, че нападателят бе в положение на засада, но тя не бе маркирана.В 40-ата минута гредата лиши Арсенал от пети гол след удар с глава на Монреал.Евертън започна с натиск втората част и в 52-рата минута удар на Ниасе срещна гредата. След около час игра Тио Уолкот бе заменен и при излизането си от терена бе изпратен с аплодисменти от феновете на Арсенал. На негово място влезе Доминик Калвърт-Люин, който само три минути по-късно намали резултата, след като засече с глава центриране на Куко Мартина В 70-ата минута Петер Чех бе принудително заменен заради контузия, получена при сблъсъка с Ниасе в началото на втората част. Давид Оспина застана на вратата на Арсенал. Това бе втора принудителна смяна за Арсен Венгер днес, след като на почивката Монреал също трябваше да бъде заменен.В 74-ата минута Рамзи оформи своя хеттрик, след като получи от Мхитарян и стреля от движение. За арменецът това бе третата асистенция днес.Арсенал остава на шесто място с актив от 45 точки. Евертън е десети с 31 пункта.