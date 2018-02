Баскетбол За историята: Борислава Христова вкара 1000 точки в САЩ 03 февруари 2018 | 14:14 - Обновена 0 0 0 2 0

They call her Bobi Buckets for a reason.



Congrats to @WSUWomensHoops' Borislava Hristova on joining the 1000-point club in Friday's win. #Pac12WBB pic.twitter.com/9fwiCg2WoN — Pac-12 Network (@Pac12Network) February 3, 2018

През настоящия сезон тя записва средно по 18.7 точки при 45.4% успеваемост в стрелбата от игра. Христова влезе в историята на Вашингтон Стейт с втората си стрелба при при победата със 78:60 срещу Аризона. По-впечатляващото в случая обаче е, че само една друга баскетболистка е стигала до 1000 точки по-бързо от Борислава.



При успеха над Аризона тя реализира 17 точки, овладя 7 борби, отне 2 топки и даде 2 асистенции за 30 минути на терена.

And on her 2nd shot of the game Borislava Hristova becomes the 18th member of the Cougs' 1000 pt club #GoCougs pic.twitter.com/gpESI8Sgaf — WSU Women's Hoops (@WSUWomensHoops) February 3, 2018

Българската баскетболистка Борислава Христова може да се похвали с поредното си постижение в колежанското първенство на САЩ. Варненката, която играе за Вашингтон Стейт, вече има 1000 реализирани точки с екипа на отбора и стана едва осемнадестата състезателка в историята на училището, която преминава тази граница.

